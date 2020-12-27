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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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رئيس جامعة القناة: استمرار الدراسة وفقًا لمنظومة «التعليم الهجين»

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:08 م
الدكتور أحمد زكي،
الدكتور أحمد زكي،
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، وفقًا لمنظومة التعليم الهجين، مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الإجراءات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف «زكي»، في تصريحات له اليوم الأحد، أن المجلس شدد على أهمية متابعة جاهزية مستشفيات العزل الجامعية، مع تأكيد أهمية توافر أماكن لعزل الأطفال وتوافر المخزونات الاستراتيجية من الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذلك الواقيات الشخصية لجميع الفرق لطبية والعاملين في المستشفيات الجامعية والتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الانتشار الوبائي.

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