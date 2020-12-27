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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 25 طن شماريخ بقيمة 70 مليون جنيه بميناء الإسكندرية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:08 م
شماريخ
شماريخ
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة مينا الإسكندرية، التحفظ على 25 طن شماريخ وألعاب نارية مهربة إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية بقيمة الرسوم 70 مليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى الشركات الصناعية الكائن مقرها بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، باستيراد رسالة من خارج البلاد داخل إحدى الحاويات وصلت لميناء الإسكندرية مشمولها "رولات نايلون" على غير الحقيقة وأنها تحوى بداخلها أصناف محظور دخولها البلاد.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفرز مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط 25 طنا من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، وقدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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