كوريا الجنوبية تبدأ حملة تطعيم الكوادر الطبية وكبار السن ضد كورونا

أعلن رئيس مكتب السكرتارية الرئاسية الكورية الجنوبية نوه يونج-مين اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تبدأ البلاد حملة تطعيم الكوادر الطبية وكبار السن ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اعتبارًا من شهر فبراير من العام المقبل.وقال نوه وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن "الحكومة قد أمنت بالفعل لقاحات كافية لحماية شعبنا، وستبدأ الحكومة حملة تطعيم الكوادر الطبية وكبار السن في فبراير من العام المقبل".وأضاف أنه من المتوقع أن تقدم الدول الأخرى التطعيم لعامة الناس اعتبارًا من الربع الثاني من العام المقبل، وأن كوريا الجنوبية ستبدأ أيضًا على الأرجح بتطعيم الأشخاص العاديين في نفس الفترة تقريبًا، مؤكدا أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لدفع هذا الإطار الزمني إلى الأمام وتحرز بالفعل تقدما.