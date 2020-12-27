مقتل 7 مسلحين من «طالبان» في أفغانستان

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن 7 مسلحين من حركة "طالبان" قتلوا في إقليم قندهار جنوب البلاد، وذلك خلال مداهمات لقوات الأمن الوطنية الأفغانية.وأضافت الوزارة وفقا لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الأحد، أن العناصر التابعة لطالبان تمت تصفيتها في حي زيراي بإقليم قندهار.على جانب آخر، أشارت الوزارة إلى اعتقال شرطة مكافحة المخدرات الأفغانية لـ 5 من المشتبه بهم بتهم تهريب المخدرات كما أجرت عدة عمليات منفصلة في إقليم كابول وهلمند وهرات.