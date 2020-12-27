وفاة الطفلة ليلى التي تبرعت والدتها لها بجزء من الكبد بالمنوفية

توفيت، منذ قليل، الطفلة ليلى شريف خيري، مريضة الكبد التي لاقت قصتها تعاطفا كبير من رواد مواقع التواصل، والتي تبرعت والدتها لها بجزء من كبدها، بعد إجراء العملية بـ٨ أيام بمعهد الكبد بالمنوفية.وكانت الطفلة ليلى شريف خيري، 4 سنوات، من محافظة المنوفية، ولدت مصابة بتليف فى الكبد، وخضعت بعد 6 أشهر من ولادتها لعملية جراحية، ومع متابعة الأطباء لها قرروا أنها باتت مستعدة لإجراء عملية زراعة كبد، وقررت والدتها التبرع لها بجزء من كبدها.وخضعت للعملية يوم الأحد الماضي 20 ديسمبر.. حيث تم حجزها هي ووالدتها قبل 10 أيام من العملية في معهد الكبد بالمنوفية.. وكل ما تتمناه الأم ولاء محمد جلال، 31 سنة، أن يخرجا بسلام من هذه المحنة.. ولكن كان أمر الله باسترداد أمانته.