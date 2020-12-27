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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تحذر من العودة للاتفاق النووي الإيراني

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:05 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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شدد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، على أن إسرائيل تعارض بشدة أي عودة للاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015.

وأكد البيان على أن "إسرائيل تعتقد اعتقادا راسخا بأنه يتعين عدم العودة إلى اتفاق إيران النووي".

ويأتي التحذير قبل أقل من شهر من الموعد المقرر لتولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المنصب خلفا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على إيران.

وحذر البيان من أن الاتفاق "معيب من الأساس"، واعتبر أنه منح إيران "طريقا سريعا مُعبّدا بالذهب للتأسيس لبنية تحتية لترسانة كاملة من القنابل النووية".

كما اعتبر أنه منح إيران الموارد اللازمة لـ "تصعيد عدوانها" في أنحاء الشرق الأوسط بشكل كبير.

وجاء في البيان أن "إسرائيل ترى بشكل قاطع أنه لا مجال للعودة إلى ذلك الاتفاق السيئ".

وتعرب بعض القوى الأوروبية عن الأمل في بث الروح من جديد للاتفاق، بعد إشارات تصالحية من جانب بايدن.

ومثله مثل ترامب، فإن نتنياهو هو أحد أشد معارضي الاتفاق النووي.

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