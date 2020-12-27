باكستان تعلق الملاحة الجوية بالمطار الدولي

أفادت تقارير إعلامية في باكستان، اليوم الأحد، بتعليق الملاحة الجوية في مطار علامه إقبال الدولي، وذلك لتجنب وقوع أي حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة "لاهور" عاصمة إقليم "البنجاب".وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أنه تم إلغاء 19 رحلة محلية ودولية، فيما تم إرجاء 16 رحلة أخرى بسبب كثافة الضباب، موضحة أن الرحلات الملغاة تشمل رحلة متجهة إلى دبي تابعة لشركة طيران خاصة، وأخرى متجهة إلى الرياض، ورحلتين إحداهما متجهة إلى النجف والأخرى إلى إسطنبول.يشار إلى أنه، في وقت سابق من هذا الشهر، تأثرت أيضا الملاحة الجوية في مطار لاهور بسبب الضباب الكثيف، حيث انخفضت الرؤية على المدرج إلى أقل من 800 متر.