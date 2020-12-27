«مفاجأة رومانسية».. ماذا يقول برج تامر حسني في 2021؟

- على الصعيد العاطفي:

- على الصعيد المهني:

- على الصعيد الصحي:

تصدر النجم تامر حسني محركات البحث جوجل بعد طرح أغنيتين من ألبومه «خليك فولاذي».تامر حسني مواليد 16 أغسطس عام 1977، وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حاله في 2021 وما سيواجهه برجه الأسد حسب خبيرة الفلك مني أحمد.يحمل عام 2021 مفاجأة رومانسية له ويحمل الشأن العائلي حدث مهم جدًا هذا العام لأنه يتضمن مفاجآت وأمور غير متوقعة وسينعم طوال العام بحياة هادئة وسعيدة مع زوجته وأولاده.يجب عليه التأني لإجراء أي عملية مالية وتجنب القيام بعملية شراء أو باستثمارات غير مدروسة، وسيبرع كثيرا في العديد من الإعلانات الجديدة والترويج، كما يجذبه عالم الاقتصاد والمال ويقوم بافتتاح عدة مشروعات له ويتقدم بخطوات واثقة نحو النجاح والتعويض عن خسائر سابقة.قد تواجه صحته بعض المشاكل بالقرب من بداية العام عندما تكون الشمس مرتبطة مع زحل والمشتري يجب أن يقلل من توتره خلال هذا الوقت ويلعب رياضة كثيرا ويحافظ على وزنه مثالي ويبتعد عن اى عادات قد تضر صحته.