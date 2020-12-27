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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل 119 وفاة و5502 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:07 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 119 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 54 ألفا و693 حالة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية "سيما سادات لاري" في بيان لها أوردته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية إن عدد الإصابات ارتفع إلى مليون و200 ألف 465 شخصًا، فور تسجيل 5502 إصابة جديدة منذ أمس السبت.

كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 951 ألفا و860 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية الآن في وحدات العناية المركزة يبلغ 5212 حالة.

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