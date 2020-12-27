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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«حب جديد».. ماذا يقول برج عمرو دياب في 2021؟

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:43 م
عمرو دياب
عمرو دياب
سلمى بدر
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تصدر النجم عمرو دياب محركات البحث جوجل الأيام القليلة الماضية بعد أنباء انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني وإطلاق ألبومه الجديد «يا أنا يا لاء».

عمرو دياب مواليد 11 أكتوبر عام 1961 وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حاله في 2021، وما سيواجهه برجه الميزان حسب خبيرة الفلك مني أحمد.

- على الصعيد العاطفي:
يحمل هذا العام علاقة حب كبيرة، لعمرو دياب ومن الممكن أن يجد نصفه الآخر، أثناء رحلة سفر، ويحمل له كوكب فينوس مفاجآت سارة جدًا على الصعيد العاطفي وقد يتخلل هذا العام علاقة قد تكون سرية، وربما هذا العام ليس عام مؤاتيا للزواج بالنسبة له.

- على الصعيد المهني:
ستتوالى عليه النجاحات من كل مكان وسيقدم العديد من الحفلات رغم حالة الاغلاق التى سيبقي عليها العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وسيكون عام مرضي جدا له ويدخر فيه الكثير من المال.

- على الصعيد الصحي:
سترافق عمرو دياب طاقة كبيرة وحالة صحية مثالية منذ بداية عام 2021 النصيحة الوحيدة هي عدم الإساءة إلى هذه الرفاهية من خلال ارتكاب تجاوزات عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام والشراب وعدم الامتثال لروتين التمارين البدنية.

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