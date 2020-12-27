وزير خارجية تل أبيب يدرس مغادرة حزب «أزرق أبيض»

قالت مصادر إسرائيلية، اليوم الأحد، إن جابي أشكنازي، وزير خارجية تل أبيب، قريب من ترك حزب «أزرق أبيض» الذي يترأسه بيني جانتس، وزير الجيش.وأشارت المصادر الإسرائيلية، إلى أن "جانتس" يدرس عدم ترك الحزب في سيناريوهات محددة يستمر فيها، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.وأوضحت مصادر إسرائيلية، في وقت سابق، أن جانتس وأشكنازي يفكران في اعتزال الحياة السياسية بشكل كامل، بعد حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة، هي الرابعة خلال عامين.وفشل الائتلاف الحكومي في التصويت لصالح مشروع قانون ينص على تأجيل إقرار الميزانية العامة، ومن ثم تم حل الكنيست تلقائيا، وإعلان التوجه لانتخابات مبكرة في 23 مارس المقبل.