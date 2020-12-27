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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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«المفروض كان 2 مليون».. كواليس جديدة فى الظهور الإعلامى لـ«بيج رامى»

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:12 م
بيج رامي
بيج رامي
عمرو الشامي
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كشف الدكتور عبدالله السبيعي، شقيق البطل رامي السبيعي، والمعروف إعلاميا بـ"بيج رامي" الفائز بالمركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا» للمحترفين في كمال الأجسام 2020، أن المبلغ المتداول مقابل ظهور رامي في الإعلام غير مبالغ فيه، وأنه طبيعي بل وأقل من الطبيعي.

وأضاف السبيعي، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من حدد المبلغ وطلبه ليس رامي بل المركز الإعلامي للشركة الراعية له، فهي المسئولة عن التفاوض مع الإعلام في الماديات، لافتا أن مبلغ الـ500 ألف جنيه مقابل ظهور بطل عالمي هو قليل، فالقنوات التلفزيونية ستكسب من وراء استضافته أضعاف هذا المبلغ، وبالتالي فهذا حقه.

وعن موقف رامي مما أثير في ذلك الأمر، أكد شقيقه أن رامي قال: "المفروض كان 2 مليون مش نص مليون" وأن الظهور في الإعلام جزء من عمله، مضيفًا: "وإن لم يظهر فلا يهمه، لأنه كما قلت الظهور إعلاميا هو جزء من عمله وهو لا يزعل على شيء في العمل"، لافتًا أن رامي قد خسر في إحدى المسابقات الدولية مبلغ مليون جنيه كشرط جزائي، ومع ذلك لم يجد حرج في ذلك.

واختتم الدكتور عبدالله السبيعي، أن عدم ظهور البطل رامي السبيعي في الإعلام المصري ليس أزمة، فهو بطل عالمي ومن الممكن الظهور من خلال الإعلام العالمي، ولكنه يفضل الظهور من خلال إعلام بلده.

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