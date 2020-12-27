هبة مجدي تحتفل بالكريسماس مع أسرتها على «إنستجرام» (صور)

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة جديدة وهي تحتفل بالكريسماس مع أسرتها، من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وكانت هبة مجدى بصحبة عائلتها مع بابا نويل،وكتبت معلقة على الصورة:"Merry Christmas and happy new year".و على الصعيد المهني، تشارك الفنانة في مسلسل جديد يحمل اسم "موسى" مع الفنان محمد رمضان، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه في سباق شهر رمضان القادم.