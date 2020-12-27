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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تعقم مبناها أسبوعيا لمواجهة كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:12 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، لرصد الإجراءات التي تمت خلال 2020 وجائحة كورونا، وفيما يخص قطاع الشؤون الاجتماعية، تطهير وتعقيم مبنى الوزارة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وإيقاف العمل بأجهزة البصمة الإلكترونية بكافة قطاعات الوزارة والاكتفاء بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف الورقية، كما تم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن تخفيض عدد العاملين بالوزاة وكافة قطاعتها بما لا يعطل العمل.

وأضاف التقرير، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا وكذلك متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، بالإضافة إلى شراء 4 كواشف حرارية للكشف على العاملين بالوزارة والمترددين عليها، وتعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات، وتنفيذ حملات توعية ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.


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