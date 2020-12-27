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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«حياة رومانسية».. ماذا يقول برج يسرا اللوزي في 2021؟

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:25 م
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
سلمى بدر
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تصدرت الفنانة يسرا اللوزي محركات البحث جوجل بعد إطلالتها الأخيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته 42، وبعد قيامها بجلسة تصوير لحملها وبطنها مكشوفة، وانتقادها من قبل كثيرين بسبب زيادة وزنها بسبب الحمل.

يسرا اللوزى مواليد 8 أغسطس عام 1985 وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حالها في 2021 وما سيواجهه برجها الاسد حسب خبيرة الفلك مني أحمد.

- على الصعيد العاطفي:
في عام 2021 تبدأ مرحلة في حياة يسرا ذات عمق أكبر فيما يتعلق بعلاقة الحب مع زوجها أكثر نضجًا، مع قدرة أكبر على الحوار ومتسامحة، 2021 هو الوقت المناسب للسماح بالحب الاكبر والثقة في حياتها وسيتم التغلب بسهولة على الاختلافات التي قد تظهر خلال العام وسيستمتعون معا بالهدوء والاستقرار في عام 2021.

- على الصعيد المهني:
ستبدأ عام 2021 مشغولة بكثير من الأعمال مما سيشعرها بتأثير التعب من بداية العام لكنها عاشقة للتحديات الجديدة وحريصة دائمًا على تحسين نفسها، ولإثبات مهاراتها وقدرتها الكبيرة على العمل مرة أخرى ستتوسع بشكل كبير في الأعمال خلال نصف ​​العام.

- على الصعيد الصحي:
سيكون عام سلس بالنسبة لها وتترك أي سلوك به إهمال فيما يتعلق بصحتها لا يزال قائمًا في حياتها اليومية ويمكن أن تبدأ المضاعفات الصحية الصغيرة في الظهور في السنوات القادمة نتيجة لتلك العادات السيئة.

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