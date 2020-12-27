مقتل عنصرين من «داعش» في ضربة جوية بكركوك

أعلن التحالف الدولي، اليوم الأحد، عن مقتل عنصرين من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي في كركوك، فيما استهدفت عبوة ناسفة رتلا للدعم اللوجستي تابعًا للتحالف في بابل، حسب الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول.وقالت الشرطة الاتحادية التابعة للداخلية، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية، إن قوات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، وبإشراف مباشر من قائدها حيدر المطوري، تمكنت من قتل اثنين من عناصر «داعش» في كمين محكم بوادي «أبوشحمة» في ناحية الرشاد جنوب غربي محافظة كركوك.وأضافت أن هذه العمليات النوعية والاستباقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي لتجفيف منابع الإرهاب، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على «داعش» باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تُقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، واجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.