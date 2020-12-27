كيفية التسجيل في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 للمراقبين





كيفية التسجيل أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 للمراقبين ولكي يستطيع المعلمين تسجيل المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، يقوم بتسجيل الدخول على بوابة الثانوية العامة من هنــا



من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، فى 19 يونيو القادم، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وتعقد الامتحانات الامتحانات بطريقة إلكترونية، لأول مرة على أجهزة التابلت، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ولكي يستطيع المعلمين تسجيل المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، يقوم بتسجيل الدخول على بوابة الثانوية العامة من هنــا thanwya.emis.gov.eg ، ثم يقوم المعلم بكتابة رقمه القومى والكود الخاص به، ثم يقوم بكتابة كلمة السر، وآخر ما يفعله اختيار جملة تسجيل الدخول.من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، فى 19 يونيو القادم، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وتعقد الامتحانات الامتحانات بطريقة إلكترونية، لأول مرة على أجهزة التابلت، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





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يبحث المعلمون الراغبين في للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، عن رابط التسجيل وخطواته.بعد ان أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت الفرصة أمام المعلمين للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة 2021 كمراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع كراسات الامتحان ورؤساء لجان.ومن المقرر أن تتيح وزارة التربية والتعليم فرصة اعتذار المدرسين عن عدم المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2021 ولكن يكون الاعتذار وفقا للأسباب المنصوص عليها قانونيا.