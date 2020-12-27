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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
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بالأرقام.. أين يقع مصطفى محمد من منافسيه فى سانت إيتيان؟
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:01 م
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بات مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك، قريبا من الاحتراف خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة كما أكد النادي.
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