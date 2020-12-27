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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1408 إصابات جديدة و38 حالة وفاة بكورونا في النمسا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:00 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
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سجلت وزارة الصحة النمساوية 1408 إصابات جديدة و38 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في النمسا بلغ 351 ألفا و892 حالة، تعافى منها 323 ألفا وحالتان، فيما توفى 5 آلاف و881 شخصا، مشيرة إلى أن 2457 حالة تتلقى العلاج فى المستشفيات، منها 414 في وحدات العناية المركزة.

وأوضحت أن معظم الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كارينثيا وبلغت 282 إصابة، والنمسا السفلى 247، وفيينا 226، والنمسا العليا 205 حالات، و147 حالة في سالزبورج، و124 في تيرول، و111 في ستيريا، و39 في فورارلبرج، و27 في بورجنلاند.

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