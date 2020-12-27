بدء تطعيم النمساويين بلقاح فايزر

بدأ اليوم تطعيم النمساويين بلقاح كورونا الجديد" فايزر – بيونتك " بالتزامن مع تطعيم جميع مواطني الاتحاد الأوروبي.وتمت عملية التطعيم فى مقر كلية الطب جامعة فيينا بحضور المستشار النمساوي سباستيان كورتس ووزير الصحة ردولف انشوبير.وقالت مصادر فى وزارة الصحة اليوم الاحد أن خمسة نمساويين من كبار السن ثلاث نساء ورجلان تطوعوا لتلقى اللقاح وتتراوح اعمارهم بين 83 و93 عاما وهم من الفئات عالية المخاطر الصحية بسبب معاناتهم من أمراض مزمنة.وأضافت المصادر أن الدكتور برنهارد روسلر رئيس قسم كورونا فى المستشفى العام بفيينا وكبيرة الممرضات برناديت كراليك تلقيا أيضا لقاح كورونا الجديد.