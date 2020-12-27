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تقارير ومتابعات

«بعد إيداعه بمؤسسة رعاية».. القصة الكاملة لطفل المرور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:05 م
طفل المرور
طفل المرور
إيمان ماهر
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قضت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة، بإيداع أحمد أبو المجد الشهير بـ"طفل المرور"، إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وترصد"الدستور" القصة الكاملة لقضية طفل المرور:

«البداية»
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر قيام رجل شرطة بإيقاف سيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه رجل المرور بإبراز رخصة السيارة، ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة، مرددًا: "انت مش عارف انا مين، أنا محدش هنا يحاسبني ويقولي انت بتعمل ايه"، وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وصدم الشرطى وفر هاربا.

«القبض عليه»
تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اخطارا من مركز الإعلام والعلاقات بمديرية أمن القاهرة، التي تحركت على الفور وتم ضبط المتهم بصحبة أصدقائه، وباشرت نيابة المعادى التحقيق مع الطفل المعروف إعلاميا بـ"طفل المرور" وفي نهاية التحقيق تم إخلاء سبيل الطفل بكفالة مالية.

«تهكم مرة أخرى»
بعد عودته إلى المنزل قام بعمل فيديو بث مباشر وهو يقول للضابط: "أنا كفيل أقعدك في البيت"، فضلا عن انتشار فيديوهات له وهو يقوم بالتنمر على المواطنين في الشارع وإلقاء البيض في وجههم.

«الطب الشرعي»
قررت النيابة العامة، في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعي"، والذي ثبت أن نتيجة التحاليل أثبتت تعاطي "طفل المرور" و3 من أصدقائه لمخدر الحشيش، بينما جاءت نتائج تحاليل المواد الكحولية والهيروين والفودو سلبية.

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