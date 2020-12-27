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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

لمكافحة إنفلوانزا الطيور.. حظر تجول في مزارع كوريا الجنوبية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:50 م
إنفلوانزا الطيور
إنفلوانزا الطيور
وكالات
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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن منع حركة المواطنين والتنقلات في جميع المزارع التي تتوفر فيها حظائر للدواجن ووحدات إنتاج حيواني، لمدة 24 ساعة.

ويعود السبب إلى اكتشاف إصابات جديدة بإنفلوانزا الطيور شديدة العدوى، مما أجبر السلطات على برمجة عملية تطهير واسعة النطاق لبؤر الوباء طيلة اليوم الأحد. وأخطرت السلطات المخالفين لحظر التنقل بأنهم يواجهون عقوبة تصل إلى سنة سجنا وغرامة بـ 9 آلاف دولار أمريكي.

وسبق لكوريا الجنوبية أن اتخذت قرارا مماثلا، على المستوى الوطني، في يوم 12 ديسمبر الجاري دام مفعوله 48 ساعة.

وقالت سيئول إن عدد بؤر الإصابات بإنفلوانزا الطيور المكتشفة في كوريا الجنوبية قد بلغ هذا العام 22 حالة بعد البؤر الثلاث الجديدة التي تم تشخيصها في الأسبوع الماضي والتي رفعت من حدة قلق السلطات من تفشي الداء في ثروتها الحيوانية والتأثير على الصحة العامة.

ودفعتها هذه المخاوف إلى إعدام حوالي 6.3 مليون دجاجة منذ أواخر نوفمبر، وذلك بعد ظهور أول إصابة خلال الأشهر الـ 32 الأخيرة في نهاية أكتوبر الماضي.

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