«الأرثوذكسية» تودع راعي كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة ودعت القمص إبراهيم صادق كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا، بعد ما يزيد على 24 عامًا في خدمة الكهنوت.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيم الأب المتنيح كاهنًا في 4 أكتوبر 1996، ونال رتبة القمصية في 3 أبريل 2011.وأكمل: "وسوف تقام صلوات تجنيزه بكنيسته وستكون المشاركة في الصلوات قاصرة على عدد محدود من الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة بشأن المشاركة في الجنازات".واختتم:"قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل الأب القمص إبراهيم صادق، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين".