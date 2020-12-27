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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

عقب الحكم عليهم.. صدمة المتهمين في قضية «طفل المرور»

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:49 م
طفل المرور
طفل المرور
حسام التمساح
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كشف مصدر أمني، أن المتهمين في قضية "طفل المرور" ظهرت عليهم الصدمة والحزن، عقب سماعهم منطوق الحكم الصادر في حقهم من محكمة جنح الاميرية.

كانت قد قضت المحكمة منذ قليل بمعاقبة أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفي تامر ورامز عصام بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020، بمعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة، وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50 الف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100 الف جنيه لسوء استخدام الانترنت والتعدي على القيم الأسرية.

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة الطفل المعتدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، و3 أطفال آخرين وبالغ، إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لاتهامهم بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانة أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.

كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة دون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة، لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.

وتبين من التحقيقات أن أمين الشرطة، محمد فوزي جادالله، استوقف المتهم بعد أن انتبه لقيادة السيارة بواسطة طفل حديث السن، إلا أنه اعتدى على أمين الشرطة بالسب والقذف والتهكم والسخرية، مستنكرًا استيقافه، وقام بالتحرك فجأة بالسيارة غير مبالٍ بوقوف أمين الشرطة بجوارها، وأدى ذلك إلى صدمه.

وأكدت التحريات أن المذكورين اعتادوا على ارتكاب مثل تلك الوقائع مستغلين وظيفة والد الطفل، وتم رصد عدة مقاطع مصورة لهم مع أفراد الشرطة يتنمرون عليهم، بدعوى حصانة السيارة قضائيًا واستحالة ضبطهم.

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