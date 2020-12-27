محافظ القاهرة يتفقد مكتبة مدينة نصر العامة (صور)

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مكتبة مدينة نصر العامة، واستمع لشرح للخدمات التي تقدمها المكتبة لأهالى الحى خاصة البرامج الخاصة بتنمية مهارات النشء.كما تفقد محافظ القاهرة حديقة الطفل لمتابعة أعمال تطويرها ورفع كفاءتها والتى تشمل تقليم الأشجار وإعادة تطوير الممشى الداخلى ودهان الأسوار والبردورات وزيادة المزروعات.وتقع حديقة الطفل على مساحة ٢٠ فدان بين شارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهري واحمد فخري وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر وتعد متنفس لأهالي المنطقة كما تضم ملاهى وكافيتريات وملاعب لألعاب الشارع.