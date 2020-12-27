نائب محافظ القاهرة يزور مستشفى جراحات اليوم الواحد

واصلت أجهزة محافظة القاهرة، تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وقرارات مجلس الوزراء، بزيارة المستشفيات والتأكد من توافر الأدوية ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء بزيارة مستشفى جراحات اليوم الواحد بحى الزاوية الحمراء لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين.وأكد حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية على إتخاذ كافة الإجراءات والرعاية الصحية للمرضى وتوفير الأدوية اللازمة بالمستشفى.وشدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على مراجعة المستشفيات بمحافظة القاهرة والتأكد من توفر احتياجاتها ومراجعة الإجراءات الاحترازية داخلها.