البابا تواضروس يستقبل طلبة معهد تيرانس بعزبة النخل

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوى بالقاهرة طلبة معهد تيرانس بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بعزبه النخل، الذين اجتازوا المستوى الأول بالمعهد.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه دار خلال اللقاء حديث بين قداسته والطلبة، استمع قداسته خلاله لطموحاتهم وأجاب عن تساؤلاتهم وأعطى لهم شهادة اجتياز المستوى الأول.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو أخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.