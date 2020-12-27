صعود بورصة البحرين بختام التعاملات اليوم

شهد المؤشر العام لسوق البحرين المالى ارتفاع مناسب، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحًا 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1494.29 نقطة.وسجل حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 285 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.94% مدفوعًا بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.65%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.74% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 3.80%، وصعد سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.82%.فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.64%.