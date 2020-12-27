البابا تواضروس: سأتناول المصل المضاد لـ كورونا «لو أتيح لي»

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه سيتناول مصل «الفاكسين» المضاد لكورونا إذا اتيح له.وأضاف بطريرك الأقباط الأرثوذكس، في تصريحات له، أن الكنيسة الآن تحرص على أن تُذكر الأقباط بضرورة الإجراءات الاحترازية حتى تعبر مصر الأزمة، فعلى سبيل المثال التقى مؤخرًا مجموعة من الأطفال ليروي لهم قصص الميلاد، إلا أن ذلك اللقاء كان في تباعد وارتداء الكمامات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.