أوكرانيا تسجل 6113 إصابة جديدة بكورونا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 6113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وأضاف ستيبانوف في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن الإصابات الجديدة تتضمن 277 طفلا و153 عاملا في مجال الصحة مشيرا إلى تسجيل 72 حالة وفاة جديدة في حين تماثل 6 آلاف و621 شخصًا للشفاء.