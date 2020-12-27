اتصال «الصدمة».. مشاهد مرعبة في واقعة سحل الطالبة «ندا» بمدينة نصر

سيطر الحزن على أهالى قرية «قرنفيل» التابعه لمركز قها؛ بسبب مقتل الطالبة «ندا» صاحبة الـ 21 ربيعًا، بالفرقة الرابعة بكليه التجارة جامعة بنها، خلال زيارتها لشقيقتها المتزوجة في مدينة نصر، وأثناء مرورها الشارع أتت سيارة مسرعة كانت تقودها فتاة، صدمتها وسحلتها مسافة 4 كيلو مترات دون أن تتوقف بالسيارة.انتقلت كاميرا «الدستور» إلى أسرة نزل أسرة الضحية في قرية في محافظة القليوبية للوقوف على تفاصيل الحادث، حيث قالت شقيقة المجني عليها وتدعى «آية أسامة»، إن شقيقتها معتادة دائما على زيارتها وهى تعرف جيدًا كيف تعبر الطريق، مشيرة إلى أنها كانت تُرسل طفلتها الصغيرة معها أحيانًا لإحضار بعض الأغراض للمنزل.ولفتت شقيقة الضحية: إلى أنه «في يوم الواقعة حوالي الساعة 11 صباحًا، قلت لها أننا سوف نتناول الإفطار في الخارج، وقالت لي إنها سوف تشتري شيء من الخارج ثم تعود لنخرج سويًا»، مضيفة: «نزلت أختي وكنت أنا وابنتي نلبس لنستعد للخروج عندما تأتى ندا، لكنها تأخرت عن المعتاد اتصلت عليها كان هاتفها مغلق كنت قلقة بعض الشيء، حتى أتتني رساله تفيد بأن الهاتف مفتوح، اتصلت مرة أخرى فأجابنى شخص ظننت أنها فقدت هاتفها وهو عثر عليه، بدأت أتفاوض معه أن يأخذ ما يُريد ويُعيد الهاتف لكنه لم يجب وقال لي: أرجو من حضرتك تيجي بسرعة».وتابعت: «عندما سمعت هذه الجملة كنت مرعوبة، فهى أختي الصغرى، وأنا أعتبرها ابنتي، كل شيء نفعله مع بعضنا حتى بعدما تزوجت، وإحنا 5 بنات وشاب وأنا أكبرهم»، موصلة الحديث: «بسرعة أخذت بنتي ورحت أجري، ولم أكن أنظر للسيارات أبدًا، وعندما وصلت مكان الحادث كان هناك مجموعة من الناس متجمعين أعطاني أحدهم هاتف أختي لكنه كان به كسر يخوف، وقال لي: سيارة كانت مسرعة وصدمتها وأخذتها معها، ولم أستوعب الأمر كيف أخذتها معها؟، نحن نقف في شارع حسن المأمون وهو شارع طويل لا بد أنها قريبه من هنا أو تم نقلها للمستشفى، لكن الصدمة كانت عندما قال أحد الأشخاص إنها سقطت من السيارة في شارع الأوتستراد عند مسجد الشيخ عبدالله محمد كمال، بمساكن الشيراتون».وأكملت: «ذهبنا إلى هناك وشاهدت أختى ملقاة على الأرض ومغطاة ببطانية، حاولت رؤيتها لكنهم رفضوا، كانو يقولوا لي إنها مازالت على قيد الحياة، وأن سيارة الإسعاف في طريقها إلينا، وأن كل شيء سيكون على ما يُرام، لكنها كانت ماتت في الحال».واستطردت: «بعد ذلك ذهب وعلمنا أن والد المتهم لكى يبعد التمهمه عن ابنته حرر محضر بسرقه السيارة، لكي يُبعد الشبهات عن ابنته بعدما كام بتغيير زجاج السياره الإمامى الذى اصطدمت به رأسه ندا، وبعض التغييرات في السيارة، وأيضًا ادعت والدة المتهمة أنها هى من كانت تقود السياره وليس ابنتها لكن الكاميرات أتثبتت أن الفتاه هى من كانت تقود السيارة وليس والدتها، ولم يكلفوا أنفسهم حتى بالقدوم إلينا وتقديم العزاء».