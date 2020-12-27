رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية» تترجم عظة البابا للإنجليزية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:02 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت
طباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات البابا باللغة الإنجليزية"، وهي خدمة قدمها المركز الإعلامي للتواصل مع الأجيال الجديد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر.

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عظة البابا الأحدث التي أطلقها من كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية.

جاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد. اضغط

موضوعات متعلقة

بعد أزمة سقارة.. «الصحفيين» تُحيل المستشارة الإعلامية لوزير السياحة للتحقيق

مرتضى منصور يصل محكمة القضاء الإداري لنظر الطعن على قرار وقف مجلس الزمالك

رانيا محمود ياسين: والدتي داعية دينية وانهارت بسبب الهجوم عليها

رابط موقع التقديم فى إعلان الكلية الحربية للضباط المتخصصين بالكليات العسكرية

الصور

image description

تحويل 15 محطة وقود لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي في أسيوط

image description

تخطيط أسيوط: اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط

image description

مواصلة فعاليات المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس بدمياط

image description

جامعة أسيوط تنفي أرقام إصابات كورونا المتداولة بمستشفياتها

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

الأكثر قراءة

الحكم بإيداع «طفل المرور» دار رعاية.. وسنة حبس لباقي المتهمين

بعد أزمة سقارة.. «الصحفيين» تُحيل المستشارة الإعلامية لوزير السياحة للتحقيق

صور فتاة دهستها شابة متهورة فى مدينة نصر.. سحلتها 4 كيلومترات حتى ماتت

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

لمكافحة إنفلوانزا الطيور.. حظر تجول في مزارع كوريا الجنوبية

موسكو: التسجيل لتطعيم فوق 60 عاما يبدأ غدا

وقود حيوي جديد مستخلص من أشجار النيم

«الصمغ المغناطيسي».. وسيلة جديدة لمعالجة المواد اللاصقة

أيام زمان

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

«زعل وغضب مني».. كواليس أزمة «حليم-السندريلا» بسبب مايوه

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
المزيد

الثقافة

معرض «مراكب الورد» للتشكيلي محسن عبدالفتاح بجاليري آرت كورنر

مناقشة «ما كان في الإمكان كان» في «مركز إبداع الست وسيلة» اليوم

من هو رجل الأعمال القطرى الذى حاول شراء تراث أحمد زكى؟

تواشيح إسلامية وتراتيل كنسية وألحان قبطية تمتزج بقبة الغورى