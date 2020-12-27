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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خطة أردوغان للخروج من عزلته في شرق المتوسط

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:02 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "أراب نيوز" السعودية، أنه بعد سنوات من العلاقات الضعيفة والمتوترة بين تركيا وإسرائيل، تستعد أنقرة لمد غصن الزيتون إلى تل أبيب وتحسين العلاقات الدبلوماسية الثنائية، والتي قد تكون فرصة تركيا لكسر عزلتها في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "علاقاتنا مع إسرائيل في مجال المخابرات لم تتوقف بأي حال".

وفي الآونة الأخيرة، قال مستشار أردوغان، مسعود حقي كاسين، إن تركيا يمكنها مرة أخرى شراء أسلحة من إسرائيل لتعزيز التعاون بين الصناعات الدفاعية التركية والإسرائيلية.

واستؤنفت المحادثات الاستخباراتية بين الجانبين، وبينما لا تزال العلاقات التجارية مستمرة، طرد كلا البلدين سفيريهما في مايو 2018.

وأدت حادثة سفينة «مرمرة»، التي تضمنت غارة على قافلة بحرية متجهة إلى غزة تحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين في عام 2010، إلى أزمة كبرى للعلاقات التركية الإسرائيلية استغرقت ما يقرب من عقد من الزمان للتعافي على الرغم من الوساطة الأمريكية.

وكعقبة خطيرة أمام تطبيع العلاقات، تتهم إسرائيل تركيا بمنح جوازات سفر لأعضاء حماس في اسطنبول، ومن جانبها، تستمر أنقرة في انتقاد التقارب الأخير بين إسرائيل ودول الخليج.

ويعتقد الدكتور سيلين ناجي، الباحث في العلاقات التركية الإسرائيلية من جامعة بوجازيتشي في اسطنبول، أن البلدين قد يتبادلان السفراء في المستقبل، ربما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس.

ووفقًا لأيدن سيزر، خبير الشرق الأوسط المقيم في أنقرة، فإن تركيا تعتزم تقليل عدد "أعدائها" على الساحة الدولية.

وكان انتخاب جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة فرصة لإصلاح العلاقات، وبهذه الخطوة الإسرائيلية تريد تركيا الوصول إلى اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة للحصول على دعمهم غير المشروط.

ويعتقد سونر كاجابتاي، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن تصريحات أردوغان يوم الجمعة تشير إلى أن تركيا تريد إنهاء عزلتها الكاملة في الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، بعد ان أصبحت بلا أصدقاء أو حلفاء تقريبًا في المنطقة.

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