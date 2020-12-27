ضبط 25 قضية تموينية متنوعة بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة، اليوم الأحد.وأسفرت الحملة عن ضبط 25 قضية تموينية وهى: ''3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، فضلًا عن 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية''.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتمت الإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.