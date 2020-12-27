البابا تواضروس: تقنين 1800 كنيسة.. والكنائس تتوقف على عدد الأقباط

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه تم تقنين 1800 كنيسة ومبنى خدمي، مضيفا، في تصريحات له، أن فكرة الاكتفاء بعدد الكنائس من عدمه يرتبط بعدد الأقباط في كل منطقة، والأقباط مواطنون يحتاجون إلى مدرسة ومستشفى وكنيسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.