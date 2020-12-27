البابا تواضروس: لا أُحب «حقوق الأقباط».. والكثير صوب في السنوات الأخيرة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يحب مصطلح «حقوق الأقباط» ويرى أنه تصنيف ديني.وأضاف بطريرك الأقباط الأرثوذكس، في تصريحات له، أن «حقوق الأقباط هى كافة حقوق المصريين، الذين يؤدون كذلك نفس الواجبات»، موضحًا أن هناك أمورًا يتم تصويبها في الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ 5 أو 6 سنوات، مثل قانون بناء الكنائس لبناء الكنائس الجديدة وتقنين الكنائس القديمة، الذي اصلح أزمة الخط الهمايوني الذي ارتبكه العثمانيين بمصر».وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو أخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.