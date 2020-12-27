«السعي وراء الكابوس».. شركات سفريات تبيع الوهم للشباب

• سقوط بائع الوهم في الإسماعيلية

• ضبط نصاب السفريات في الدقهلية

• نصاب السفريات للعمل في الخارج بسوهاج

• سقوط نصاب السفريات الوهمية بالغربية

من حقك أن تحلم وتسعى وراء حلمك ولكن عليك أن تحذر من الوقوع كفريسة أمام النصابين حتى لا يتحول الحلم بكابوس، فمئات الشباب يسعون للسفر والعمل خارج مصر، أملا في الثراء وتحسين حياتهم الاجتماعية والمعيشية، فيتعرض منهم الكثيرين لعمليات نصب من جانب مجرمين استغلوا أحلام الشباب البسطاء في السفر، واستولوا على أموالهم وحولوا تلك الأحلام الجميلة إلى كوابيس مفجعة.ورغم ذلك هناك رجال لا ينامون وهم ضباط وأفراد الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الذي يفتحون مكاتبهم أمام الجميع لتلقي بلاغات المواطنين والعمل على حلها لإعادة حقوق هؤلاء الشباب المكلومين، وضبط هذه العناصر الإجرامية وتقديمهم إلى العدالة.أسفرت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقناة وسيناء قيام أحد الأشخاص (مدير شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، مقيم بالإسماعيلية) بممارسة نشاطًا احتياليا في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عقب قيامه بالإعلان على صفحات الإنترنت زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة وبحوزته (كمية من المستندات "جوازات السفر، طلبات عمل بالخارج، كمية من الدعاية والإعلانات باسم الشركة – جهاز كمبيوتر بفحصه تبين أنه محمل عليه العديد من المستندات المعدة للتزوير - هاتف محمول يحوى على محادثات على أحد التطبيقات تدل على نشاطه الإجرامي) وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.وفى سياقٍ متصل أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من (أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية) بزعم تسفير نجلته للعمل بإحدى الدول العربية بمرتب مجزى، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته (كمية من المستندات "جوازات السفر، عقود عمل بالخارج - شهادات خبرة - هاتف محمول يحوى على محادثات على أحد التطبيقات تدل على نشاطه الإجرامي) وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، بقيام (عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية.أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وقيام المذكور بممارسة نشاطًا احتياليا فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج زاعمًا توفير عقود عمل لهم بمرتبات مجزية بقصد الاستيلاء على أموالهم، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية للعمل بها وقام بتسليم الشاكي عقد عمل وهمى منسوب صدوره لإحدى المؤسسات بتلك الدولة العربية ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين مقيم بمحافظة الغربية وآخران بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية.أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمديرية أمن الغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهم بها وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المٌشار إليه.