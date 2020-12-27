البابا تواضروس: احتفالات الكنيسة بالعيد روحانية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مشاعر الأقباط الحزانى على عدم الانخراط في احتفالات العيد تُحترم جدًا، إلا أن الواقع في الكنيسة هو الاحتفالات ذات الطابع الروحاني، بينما العادات الاجتماعية والفلكلورية تأتي بعد الأساس الروحي، والذي يأتي من خلال استقبال ميلاد المسيح في قلب كل مؤمن.وأضاف البابا، في تصريحات له، أن القداس الإلهي الخاص بالعيد سيتم إذاعته عبر الهواء مباشرة، حتى يحيا الأقباط غير المشاركين بالحضور في القداس بكنائسهم، نفس الحياة الروحية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.