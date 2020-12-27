«الكاثوليكية» تواصل حملة «كلمة الله» حسب الطقس القبطي (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة الله".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل "فيسبوك" مع الأب جورج سامي، حسب الطقس القبطي.واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، وتستعد حاليا للاحتفال برأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستين القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي بالعيد في السابع من يناير المقبل.