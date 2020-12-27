حكايات أطفال أصيبوا بكورونا

ميادة: أصيب ابني ولم نعلم مصدر العدوى

نوال: «أطفالي الثلاثة أصيبوا بالعدوى بعد والدهم»

طبيب أطفال: إصابات الأطفال حقيقة وقد تصل للوفاة

لأشهر طويلة أكد الأطباء والباحثون ضعف فرص انتقال عدوى كورونا للأطفال، إلا أن التحور الجيني للفيروس وتعدد سلالاته غيّر هذه القاعدة، وأصبح يصيب الأطفال كالكبار حتى قررت وزارة التعليم العالي توفير أماكن بمستشفيات العزل للأطفال.«الدستور» تواصلت مع بعض الأسر التي أصيب أطفالها بفيروس كورونا خلال الشهور القليلة الماضية.عانى «سعيد» من أعراض برد شديد بعد عودته من المدرسة لمدة أسبوع، حيث يدرس في الصف الأول الابتدائي، ولم تلتفت والدته إلى أنها أعراض كورونا إلا بعد شفاءه.وقالت والدته ميادة: «عاد سعيد من المدرسة يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ووجع شديد في الجسم جعله لا يغادر السرير لأيام طويلة، وتعاملت مع وضعه على أنه مصاب بالبرد لأنني أعلم منذ بداية انتشار كورونا أنها لا تصيب الأطفال إلا حالات نادرة تكون دون أعراض، بالإضافة إلى أنه لا توجد أي إصابات بالفيروس في المحيط الذي نتعامل فيه».وتابعت: «اعتمدت على مخفضات الحرارة والفيتامينات والمشروبات الساخنة للتخلص من الأعراض التي يعاني منها واستمرت أسبوع كامل رفض خلالهم تناول أي طعام ولم يكن يغادر سريره على عكس عادته حتى وإن كان مريض، فهذه المرة كان مرضه شديد جدا».وأضافت: «بعد شفاءه من ارتفاع الحرارة وتكسير الجسد لاحظت فقدانه لحاستي الشم والتذوق بالصدفة.. حيث اشتريت وأن في طريقي إلى المنزل بعض الأطعمة التي يحبها وكان بمجرد دخولي بها إلى المنزل يطلبها مني فورًا فرائحتها نفاذة ويمكن شمها على مسافة، لكن هذه المرة كانت بالقرب منه ولم يشم رائحتها أو يطلبها مني كالعادة، فتوقعت فقدانه لحاستي الشم والتذوق وطلبت منه شم خل وبرفان ولم يميز روائحها فتأكدت أنه كان يعاني من الفيروس».«رقية» ذات الـ5 أعوام أصيبت وأخوتها بفيروس كورونا بعد أن انتقلت لهم العدوى من أبيهم، وظلوا يعانوا منها شهرين، وقالت والدتهما نوال: «أصيب زوجي بالفيروس بعد انتقال العدوى له من أحد زملائه وبعدها انتقلت لأسرتنا كاملة».وتابعت: «أصيب أطفالي بارتفاع في درجة الحرارة وفقدان لحاستي الشم والتذوق، وكنا نتابع مع طبيب متخصص في أمراض الباطنة لأن الأعراض صاحبها آلام في المعدة وارتجاع في المرئ، ظللنا نعاني جمعيًا من الإصابة شهرين».قال الدكتور أحمد البليدي أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، إن الأطفال أقل شدة فى الأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروس، لكن ذلك لا ينفي تعرضهم لها وتؤدي إلى الوفاة مثل الكبار قائلا «فيه أطفال بيموتوا وفيه أطفال هتموت داعيًا الأسر إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية ناحية الإصابة بفيروس كورونا».وأوضح أن هناك إحصائيات حول وفيات الأطفال المصابين بكورونا حول العالم، لكن في مصر لا نملك هذه الإحصائيات، ولانملك أعداد حقيقية بمصر عن حالات الأطفال المصابين، وتعرضت لتدهور من الإصابة، وكل ما يتحدث عن الأطفال في مصر فيما يخص كورونا لايعدو كونها اجتهادات.