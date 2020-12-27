الأتراك يحملون أردوغان انهيار الاقتصاد.. وأنقرة تغرق في اخفاقات متتالية

قال موقع "ميدل آيست أونلاين" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أرجع أزمة بلاده الاقتصادية لهجمات خارجية على الاقتصاد، ومنها التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الصرف، لصرف أنظار الأتراك عن فشله في إدارة البلاد، مضيفا أن عدوانية أردوغان وسياسته الخارجية أدت إلى تفاقم عزلة تركيا وتدفع بالاقتصاد نحو ركود أعمق.وأشار الموقع، في تقرير نشره أمس السبت، إلى أن أردوغان كثف مؤخرا وعوده بإصلاحات اقتصادية وديمقراطية، بعد أن ضاق الشارع التركي ذرعا من سياساته الفاشلة في إدارة البلاد، فضلًا عن اتساع موجة من الانتقادات والضغوط على الحكومة بسبب انهيار الليرة ووصولها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار وارتفاع نسبة التضخم وتزايد معدلات الفقر والبطالة.وأضاف التقرير أنه بسبب سوء إدارة أردوغان لسياسة البلاد على المستوى الاقتصادي، تعيش تركيا على وقع ركود اقتصادي آخذ في التفاقم، حيث وضعت تلك السياسات الاقتصاد التركي في موقف ضعيف في مواجهة الأزمات من بينها تداعيات انتشار فيروس كورونا.وأوضح التقرير أنه وفقا للبيانات والإحصاءات الأخيرة، فأن عدد الأتراك اليائسون من البحث عن وظيفة وصل إلى مستوى قياسي عند مليون و380 ألفا، في ظل انتشار فيروس كورونا، كما تضاعف عدد الفقراء في تركيا نهاية العام الحالي إلى ما يقرب 20 مليونا.وأعلن أردوغان السبت، أن بلاده ستجري إصلاحات هيكلية لكسر "مثلث الشر" المتمثل في أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف، مضيفا أن "أنقرة عازمة على وضع نظام يقوم على الإنتاج والتوظيف"، وفي الشهر الماضي، وعد بإجراء مجموعة من الإصلاحات القضائية والاقتصادية خلال العام القادم.أما على مستوى السياسة الخارجية، ذكر التقرير أن اردوغان خسر بنهجه العدواني حلفاء خليجين وغربيين تقليديين، وهو ما فاقم عزلة تركيا سياسيا واقتصاديا، مشيرا، على سبيل المثال، إلى الحملات السعودية لمقاطعة السلع التركية بعد تأجج الخلاف بين أنقرة والرياض على ملفات عدة، فضلا عن العقوبات الأمريكية والاوروبية بسبب ممارسات أردوغان العدائية في مياه المتوسط.وتابع التقرير أنه بسبب سوء إدارة أردوغان لسياسة بلاده الخارجية، استجلب لتركيا عداءات مجانية نتيجة تدخلاته العسكرية في أكثر من جبهة، ما تسبب في قلق المستثمرين ونفور بعضهم الآخر عن الاستثمار في تركيا وهو ما يعكس حتما تراجعا اقتصاديا حادا.