مدير مستشفى الكرنك ينجو من حادث مروع

أنقذت العناية الإلهية مدير مستشفى الكرنك الدولي من حادث مروع بمدينة الطود شمال الأقصر.وأكد مستشفى الكرنك الدولي، في بيان قبل قليل، أن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر، أُصيب بكدمات بعد حادث سير على الطريق السريع أسوان الزراعي، بمدينة الطود، أثناء انفجار إطار السيارة الأمامية، والنجاة من السقوط في الترعة.