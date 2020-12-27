إحباط تهريب 25 طن شماريخ وألعاب نارية جمركها 70 مليون جنيه

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام إحدى الشركات الصناعية، الكائن مقرها بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، باستيراد رسالة من خارج البلاد داخل إحدى الحاويات، وصلت لميناء الإسكندرية، مشمولها (رولات نايلون) على غير الحقيقة، وأنها تحوى بداخلها أصنافا محظور دخولها البلاد.وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفرز مشمول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط (حوالي 25 طنا من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وقد قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.