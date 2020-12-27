صور فتاة دهستها شابة متهورة فى مدينة نصر.. سحلتها 4 كيلومترات حتى ماتت

ينشر «الدستور» صور الطالبة «ندا» (21 عامًا) التي دهستها سيارة مسرعة في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وسحلتها مسافة 4 كيلومترات، ما أدى إلى مصرعها أسفل عجلات السيارة.وتلقَّى رئيس «مباحث مدينة نصر» بلاغًا من الأهالي مفاده مصرع طالبة فى شارع «الخليفة المأمون» بعدما صدمتها سيارة تقودها فتاة سحلتها مسافة 4 كيلومترات.وتحرك رجال المباحث وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث بمحيط العثور على الجثة، وتمَّ تحديد هوية الفتاة التي كانت تقود السيارة وتدعى «نورهان كمال» (١٩سنة) وتحرر المحضر اللازم بعد نقل الجثة إلى المشرحة وتواصل النيابة التحقيق.