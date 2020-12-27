حاولت الدفاع عن زوجها.. طلقة «الميراث» تقتل ربة منزل بقنا

دفعت ربة منزل بقرية الحجيرات بقنا حياتها، ثمنًا للدفاع عن زوجها أثناء مشاجرة مع ابن عمه؛ بسبب خلافات الميراث.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا إخطارًا من العميد محمد ياسر، مدير المباحث، تُفيد بمصرع آية محمود أحمد، 23 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية الحجيرات، إثر إصابتها بطلق ناري.وكشفت تحريات اللواء عاطف أبوالوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، عن أنه أثناء جلوس علاء عمر، زوج المجني عليها مع ابن عمه «ع.ي»، لتقسيم الميراث، نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، أخرج خلالها المتهم سلاحًا ناريًا محاولًا قتل ابن عمه، إلا أن المجني عليها تصدت له وحاولت أخذ الطبنجة منه، فخرجت طلقة أصابتها في صدرها، لتلقى مصرعها في الحال.وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.وأشرف الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق الإسعاف على نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام.