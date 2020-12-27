رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأرجنتين تبدأ في تطعيم مواطنيها باللقاح الروسي ضد كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:27 ص
تطعيم المواطنين
تطعيم المواطنين
أ ش أ
طباعة
أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أن بلاده ستبدأ بعد غد، الثلاثاء، تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام اللقاح الروسي (سبوتنيك- في).

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأحد، أن الأرجنتين تسلمت شحنة مكونة من 300 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك- في) في 24 من ديسمبر الجاري، وستصبح رابع دولة في أمريكا اللاتينية بعد المكسيك وتشيلي وكوستاريكا تبدأ في تطعيم مواطنيها ضد الفيروس.

وكان وزير الصحة الأرجنتيني، جينيس غونزاليس غارسيا، قد قال- عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة- إن حملة التطعيم ستنفذ بشكل عادل في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لخطة التطعيم التي ستتبعها الحكومة الأرجنتينية، سيكون العاملون في مجال الرعاية الصحية والمعلمون من أوائل الأشخاص الذين سيتلقون اللقاح، بالإضافة إلى الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل كبار السن ممن هم فوق سن السبعين، كما سيحظى كبار السن في دور رعاية المسنين بأولوية في إطار المرحلة الأولى من حملة التطعيمات في الأرجنتين.

يشار إلى أن الأرجنتين سجلت حتى الآن إجمالي مليون و578 ألفا و267 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و42 ألفا و501 حالة وفاة متعلقة بالفيروس منذ بداية الجائحة؛ وفقا لوزارة الصحة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

بـ 5 ملايين دولار.. مصطفى محمد يفاجئ الزمالك بعرض فرنسي جديد

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

الصور

image description

حملات مكبرة لرفع المخلفات واستكمال أعمال التطوير بمراكز أسيوط

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع أعمال تبطين ترعة المحيط بالقوصية

image description

حملة توعية للتبرع بالدم بنقابة مهندسي أسيوط

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

الأكثر قراءة

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

مستشار الرئيس يكشف عن حقيقة إصابته بكورونا

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

الهضيبي: البرلمان الأوروبي تجاهل فساد أردوغان وانتهاكه حقوق الإنسان

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

وقود حيوي جديد مستخلص من أشجار النيم

«الصمغ المغناطيسي».. وسيلة جديدة لمعالجة المواد اللاصقة

تقنية جديدة لقياس الجهد الكهربائي داخل الخلايا الحية

أوروبا تدشن برنامج تطعيم في للقضاء على الجائحة

أيام زمان

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

«زعل وغضب مني».. كواليس أزمة «حليم-السندريلا» بسبب مايوه

مقالات الرأي
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

معرض «مراكب الورد» للتشكيلي محسن عبدالفتاح بجاليري آرت كورنر

مناقشة «ما كان في الإمكان كان» في «مركز إبداع الست وسيلة» اليوم

من هو رجل الأعمال القطرى الذى حاول شراء تراث أحمد زكى؟

تواشيح إسلامية وتراتيل كنسية وألحان قبطية تمتزج بقبة الغورى