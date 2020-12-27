رئيس جامعة طنطا: استعدادات قصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إعلان حالة الاستعدادات القصوى بمستشفيات طنطا الجامعية بمختلف أقسامها بصفة عامة وفي أقسام الطوارئ والاستقبال وأمراض الصدر والباطنة والعنايات المركزة بصفة خاصة لتقديم الخدمات العلاجية، وسبل الدعم لمرضى فيروس كورونا.وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن هناك خطة متكاملة لتطوير المستشفيات بالجامعة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة العلاجية المرضى إقليم الدلتا، مؤكدًا افتتاح مركز مكافحة الأمراض المعدية الشهر القادم.من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم الانتهاء من تجهيزات مركز مكافحة الأمراض المعدية، وتزويده بكافة الاحتياجات اللازمة لتقديم الدعم الطبي اللازم لمصابي كورونا.وأضاف أن الطاقة الاستيعابية يضم 10 غرف عناية فائقة ومركزة، بالإضافة إلى 15 غرفة إقامة لاستقبال المرضى من الأطقم الطبية والتمريض بجامعة طنطا، والحالات الأخرى￼ على مدار 24 ساعة.