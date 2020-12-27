إصابات كورونا في بريطانيا تصل لـ2.26 مليون

وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 47 أسبوعا.

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 2.26 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، حسبما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 70 ألفا و513 حالة.وأشارت البيانات إلى تعافى 4910 أشخاص من مرض «كوفيد- 19» الذي يسببه فيروس كورونا.