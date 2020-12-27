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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في بريطانيا تصل لـ2.26 مليون

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 2.26 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الأحد بتوقيت لندن، حسبما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 70 ألفا و513 حالة.

وأشارت البيانات إلى تعافى 4910 أشخاص من مرض «كوفيد- 19» الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 47 أسبوعا.

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