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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

جرعة لقاح كورونا الأولى في ألمانيا لعجوز عمرها 101 عام

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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بدأت رسميا، اليوم الأحد، أول التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد على مستوى ألمانيا.

وتم منح لقاح شركتي "بيونتك" و"فايزر" لسيدة مسنة، 101 عام، في دار رعاية صباح اليوم بالعاصمة برلين، في وجود وزيرة الصحة المحلية لبرلين، ديلك كالايتسي.

كما تلقت مسنة، 95 عاما، في مدينة زيجن بولاية شمال الراين- فيستفاليا غربي ألمانيا، اللقاح في دور رعاية مسنين.

وبدأ فريق متنقل منح اللقاح في مدينة ماجدبورج قرابة التاسعة صباحا (بالتوقيت المحلي) في دار رعاية.

وجاءت عمليات منح اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في جميع الولايات الألمانية اليوم بعد 11 شهرا من إعلان أول إصابة بالفيروس في ألمانيا.

وتقرر البدء بتطعيم كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما، وكذلك أفراد الرعاية الصحية وطواقم المستشفيات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، فضلا عن فرق التطعيم المتنقلة أيضا.

وسوف يتم تشغيل أكثر من 400 مركز تطعيم في أغلب أنحاء ألمانيا خلال الأيام القادمة.

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