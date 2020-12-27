وزيرة الهجرة تُناشد المصريين فى الإمارات مساعدة العالقين: مواقفكم مشرفة
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
وفاء عليطباعة
ناشدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النوادي المصرية في دبي وعجمان والمصريين بالشارقة، التكاتف والمشاركة في مبادرة «خلينا سند لبعض»، بغرض تقديم المساعدة والعون للمصريين العالقين خلال تلك الفترة، وحتى تفتح دولة الكويت أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له 1 يناير 2021، حسبما ذكرت السلطات الكويتية.
وقالت «مكرم»، في بيان اليوم الأحد، إن النوادي المصرية في الإمارات يمكنها التواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة؛ لإمدادهم بالمعلومات التي تساعدهم للوصول إلى المصريين العالقين، ممن كانوا يرغبون في التوجه إلى الكويت خلال تلك الفترة، قبل أن تعلن السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران إليها خلال الفترة الحالية وحتى مطلع العام 2021.
وأعربت وزيرة الهجرة عن ثقتها الكاملة في الجالية والنوادي المصرية بالإمارات، وتعاونهم مع وزارة الهجرة لمساعدة المصريين العالقين هناك خلال تلك الفترة، مؤكدة أن للمصريين بالخارج مواقف عدة وطنية مشرفة تجاه وطنهم، وحشدهم المصريين للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية المختلفة والمناسبات الوطنية، كذلك الوقوف جنبًا إلى جنب مع بداية جائحة كورونا من خلال مبادرة «خلينا سند لبعض»، وأن المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.
وأعلنت وزارة الهجرة مسبقًا عن تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، غلق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).
وتدعو الوزارة المواطنين الموجودين بشكل مؤقت "ترانزيت" في طريقهم لدولة الكويت، إلى تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء في دولة الإمارات (كدولة ترانزيت) أو أي دولة أخرى.
وأعلنت الوزارة سبل التواصل عبر الوسائل المختلفة الخاصة بالوزارة سواء نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالي:
https:forms.gleopmm/SVtydAETfSjE6
أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك:
https:www.facebook.comMoemigegy
أو البريد الإلكتروني: [email protected]
وقالت «مكرم»، في بيان اليوم الأحد، إن النوادي المصرية في الإمارات يمكنها التواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة؛ لإمدادهم بالمعلومات التي تساعدهم للوصول إلى المصريين العالقين، ممن كانوا يرغبون في التوجه إلى الكويت خلال تلك الفترة، قبل أن تعلن السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران إليها خلال الفترة الحالية وحتى مطلع العام 2021.
وأعربت وزيرة الهجرة عن ثقتها الكاملة في الجالية والنوادي المصرية بالإمارات، وتعاونهم مع وزارة الهجرة لمساعدة المصريين العالقين هناك خلال تلك الفترة، مؤكدة أن للمصريين بالخارج مواقف عدة وطنية مشرفة تجاه وطنهم، وحشدهم المصريين للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية المختلفة والمناسبات الوطنية، كذلك الوقوف جنبًا إلى جنب مع بداية جائحة كورونا من خلال مبادرة «خلينا سند لبعض»، وأن المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.
وأعلنت وزارة الهجرة مسبقًا عن تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، غلق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).
وتدعو الوزارة المواطنين الموجودين بشكل مؤقت "ترانزيت" في طريقهم لدولة الكويت، إلى تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء في دولة الإمارات (كدولة ترانزيت) أو أي دولة أخرى.
وأعلنت الوزارة سبل التواصل عبر الوسائل المختلفة الخاصة بالوزارة سواء نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالي:
https:forms.gleopmm/SVtydAETfSjE6
أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك:
https:www.facebook.comMoemigegy
أو البريد الإلكتروني: [email protected]